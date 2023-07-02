В Нижневартовске мужчина неудачно упал с электросамоката и погиб

В Нижневартовске мужчина на электросамокате врезался в ограду клумбы, упал и умер. По предварительной информации, горожанин сломал шею. Об этом сообщает телеканал «N1. Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел в районе дома на Мира, 83. Очевидцы отмечают, что горожанин мог не справиться с управлением электросамоката из-за опьянения. При этом, несмотря на раннее утро, мимо места происшествия проходило много людей, однако долгое время никто не пытался ни вызвать скорую, ни оказать помощь.

По информации журналистов телеканала «N1. Первый Нижневартовский», медики и полицейские приехали только через 40 минут. Горожанину уже ничем нельзя было помочь – врачи констатировали смерть.