Дознаватель и адвокат из Нижневартовска помогали пьяному водителю избежать наказания

В Нижневартовске завершили расследование уголовное дела о фальсификации доказательств. Дознавателя и адвоката осудили за то, что они помогли пьяному водителю избежать наказание, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В производстве дознавателя находилось уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при имеющейся неснятой судимости за совершение ДТП в состоянии опьянения с причинением смерти человеку», – говорится в сообщении ведомства.

Дознаватель внес недостоверные сведения о непричастности мужчины к преступлению. При этом он приобщал к материалам уголовного дела заведомо поддельные ордера защитника. Адвокат мужчины воспользовался ситуацией и помог дознавателю в фальсификации доказательств. Благодаря этому, преступник смог избежать наказания.

Сейчас материала дела переданы в суд для рассмотрения по существу.