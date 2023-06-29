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Вартовчанка чуть не умерла при родах во время кесарева сечения

Женщине провели кесарево сечение, но после ее состояние резко ухудшилось

Вартовчанка чуть не умерла при родах во время кесарева сечения
Фото: ru.freepik.com

Врачи перинатального центра в Нижневартовске спасли молодую мать, которая попала в реанимацию на следующий день после родов. У женщины выявили острый эндометрит, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

29-летняя роженица имела в анамнезе одни роды путем кесарева сечения, после чего ее прокесарили второй раз. По словам врачей, состояние малыша удовлетворительное, однако молодой матери на вторые сутки стало хуже, и ее перевели в реанимацию.

«Инфекционные факторы, осложнившие течение данной беременности у пациентки, которые протекали на фоне анемии и пиелонефрита, привели к развитию жизнеугрожающей системной воспалительной реакции», — сообщили в департаменте.

Женщину удалось спасти, а ее и малыша уже выписали.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 127, комментариев: 0
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