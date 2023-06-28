Кинотеатр «Мир» в Нижневартовске передумали продавать

В Нижневартовске остановили приватизацию кинотеатра «Мир», в открытие которого участвовал первый президент СССР Михаил Горбачев. Мэр города Дмитрий Кощенко обратил внимание на широкий резонанс и распорядился снять вопрос с повестки до тех пор, пока не будет проведен полный анализ. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс. Поручил снять вопрос с повестки заседания городской Думы. Считаю, что данная идея требует всесторонней оценки, в том числе со стороны компетентных экспертов. При принятии подобных решений необходимо учитывать как финансово-экономические показатели, так и мнение общественности, старожилов города, деятелей искусств и культуры, молодежи», – говорится в сообщении.

Подчеркнем, что кинотеатр «Мир» появился в Нижневартовске после того, как в 1985 году город посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Тогда местные жители пожаловались ему об отсутствии культурного учреждения. Кинотеатр открыли уже в 1986 году. На его фасаде расположилась композиция «Война и мир» скульптора В. И. Афанасьева.