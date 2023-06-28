Следователи проверят информацию о травмировании ребенка на детской площадке в Нижневартовске

Следователи Нижневартовска будут проверять информацию об инциденте на детской площадке. Ранее в интернете появилась публикация женщины, которая заявляла, что ее дочь качалась на новой качели. В это время у аттракциона оборвался трос, ребенок упал и ударился головой.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организована процессуальная проверка по сообщению местной жительницы, опубликованному в социальных сетях, о травмировании ее несовершеннолетней дочери на детской площадке. Озвученная информация будет проверена следователями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в СУ СКР по ХМАО.