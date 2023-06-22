Первая мультистобалльница в Нижневартовске – девушка получила высшую оценку на ЕГЭ по русскому и обществознанию

Школьница из Нижневартовска Вера Люклян набрала 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам – русскому языку и обществознанию.

«Вот уже 200 баллов в копилке у Веры Люклян!» – написал в своем телеграмм-канале мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, указав что девушка первая мультистобалльница в городе.

«Я считаю, что секрет моего успеха заключается в чётко поставленной цели – поступить в Москву. Мотивация в совокупности с часами трудоемкой работы привели к желаемым результатам. Немаловажную роль в подготовке сыграла и искренняя любовь к своему делу», – рассказала выпускница «Аргументам и фактам».

Помимо Веры в Нижневартовске есть еще 7 девушек, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.

Стоит отметить, что недавно в Югре были внесены важные изменения — это увеличение денежной выплаты с 20 до 100 тысяч рублей выпускникам, набравших 100 баллов по одному и более учебному предмету на ЕГЭ.

От Нижневартовска не отстает и Сургут. Ранее стало известно о 8 школьниках из Сургута, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.