Роспотребнадзор отсудил у «ЮТэйр» более 100 тысяч

Роспотребнадзор ХМАО добился компенсации от «ЮТэйр» в пользу семьи из Нижневартовска через суд. Общая сумма взысканий составила более 100 тысяч.

Известно, что югорчане купили билет на сумму 140 тысяч рублей в обе стороны, но вернуться домой они не смогли, так как дорога в аэропорт оказалась перекрыта из-за обвала в Боомском ущелье. В авиакомпании им предложили полететь другим рейсом, который будет только через неделю. Туристы потребовали вернуть деньги за билеты и багаж, но им отказали.

После возвращения домой вартовчане обратились в Роспотребнадзор. Ведомство подало в суд иск о признании частичного расторжения договора перевозки по маршруту Бишкек-Сургут вынужденным отказом. Иск на сумму более 100 тысяч рублей был удовлетворен полностью. Авиакомпанию же оштрафовали.