Utair запускает новый рейс из Нижневартовска в Нягань

В расписании аэропорта Нижневартовска появился новый рейс до Нягани. Полеты с 21 июня начнет выполнять Utair, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Полеты между городами будут выполняться по средам. Вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани - в 13 часов 50 минут», – говорится в сообщении.

Время в пути составит 1 час 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72 до конца октября.

Запускаемые внутри региона рейсы являются льготными, сообщил ранее президент компании «ЮТэйр» Олег Семенов. Их стоимость может быть меньше, чем на автобусы.