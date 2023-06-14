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В расписании аэропорта Нижневартовска появился новый рейс до Нягани

Utair запускает новый рейс из Нижневартовска в Нягань

В расписании аэропорта Нижневартовска появился новый рейс до Нягани
Фото: аэропорт Нижневартовска

В расписании аэропорта Нижневартовска появился новый рейс до Нягани. Полеты с 21 июня начнет выполнять Utair, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Полеты между городами будут выполняться по средам. Вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани - в 13 часов 50 минут», – говорится в сообщении.

Время в пути составит 1 час 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72 до конца октября.

Запускаемые внутри региона рейсы являются льготными, сообщил ранее президент компании «ЮТэйр» Олег Семенов. Их стоимость может быть меньше, чем на автобусы.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 101, комментариев: 0
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