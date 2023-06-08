Молодую вартовчанку укусила за лицо агрессивная собака

В Нижневартовске собака напала на ребенка в лифте. По информации СМИ, несовершеннолетняя уже находилась в кабине, когда к ней решил присоединиться еще один ребенок, выгуливающий бультерьера. Пес накинулся на девочку, когда она пыталась спасти своего питомца, и укусил ее за лицо. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Как сообщает «Мегаполис», ребенку скорее всего потребуется пластическая операция. Следователи города уже проводят проверку, которая установит причины произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам будет принято процессуальное решение.

«Стоит отметить, что по предварительным данным, оба животных выгуливались несовершеннолетними лицами, в связи с чем компетентными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении владельцев собак к административной ответственности за нарушение правил выгула собак», – сообщили в Су СКР по ХМАО.