Фестиваль «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске в 46 раз

В Нижневартовске в разгар белых ночей, с 9 по 11 июня, пройдет ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Он состоится уже в 46-й раз, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В течении нескольких дней жителей и гостей Нижневартовска ждут более 100 культурных, молодежных, спортивных, национальных мероприятий, в том числе — костюмированные шествия, ярмарки, выставки классического и современного искусства», - говорится в сообщении.

На фестиваль приедут популярные артисты - Ева Польна и Джанго. Участие в мероприятии также примут более 140 ремесленников со всей страны.