Врачи Нижневартовска вернули возможность ходить подростку с ДЦП

Врачи травматологи-ортопеды Нижневартовской клинической детской больницы вернули 14-летнему мальчику с ДЦП способность ходить. Ранее у него развилась контрактура коленных суставов, которая не позволяла разогнуть ноги. Специалисты прооперировали ему левую конечность в сентябре 2021 года, через месяц – правую. Врачам удалось справиться с контрактурой, ноги выпрямились и ходить стало легче. Первый раз мальчик вновь встал на ноги в декабре 2021 года, рассказал в соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«В таком положении он провел три года и неизвестно, сколько бы еще так жил, если бы не наша встреча с доктором Тетюшевым Иваном Викторовичем. Мы искали клинику, куда можем поехать на лечение, но пообщавшись с врачом, решились ложиться в детскую больницу Нижневартовска, − рассказала мама мальчика. − Мы живем на пятом этаже без лифта. Марат быстрее нас спускается, поднимается. Раньше не мог даже выйти из дома, а теперь проходит полгорода пешком».

Отметим, что врачи провели корригирующую остеотомию бедренной кости − пересекли кость, на вершине деформации устранили порочное положение кости и фиксировали специальной пластиной. А также они обеспечили удлинение сгибателей голени и укорочение левого ахиллова сухожилия. Каждая операция длилась более двух часов.