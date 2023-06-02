Из Нижневартовска запустили дополнительные рейсы в Сочи

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила с 1 июня дополнительные рейсы из Нижневартовска в Сочи. Теперь полеты выполняются не только по средам, но и по четвергам и воскресеньям, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Из Нижневартовска самолеты перевозчика будут вылетать в 7 часов. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и в авиакассах города», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться до 28 сентября, уточняется на сайте перевозчика.

Полеты из Нижневартовска в Сочи также осуществляет Utair. Улететь на курорт на самолете этой компании можно по пятницам и воскресеньям.