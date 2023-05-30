Лучшие школьники Нижневартовска получат особые знаки

В Нижневартовске учредили знак «Лучший ученик». Его получат школьники за особые успехи в учебе, сообщает пресс-служба администрации города.

«Знак «Лучший ученик» будет вручаться выпускникам 11 классов, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении», выпускникам, получившим 100 баллов по одному и (или) более предметам государственной итоговой аттестации, победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», - говорится в сообщении.

Уточняется, что первое вручение особых знаков состоится уже в этом году после подведения итогов государственных экзаменов.