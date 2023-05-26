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​В Нижневартовске парки и скверы обрабатывают от клещей

В Нижневартовске обработка парков и скверов от клещей завершится до 5 июня

​В Нижневартовске парки и скверы обрабатывают от клещей
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске продолжается обработка зеленых зон от клещей. За минувшую ночь специалисты обработали три объекта: площадь Нефтяников, сквер Героев Самотлора и парк Победы. Общая площадь обработанной территории составила 9, 27 га, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Ранее акарицидная обработка состоялась у архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» (площадь 0,81 га), а также 1, 2 и 3 кладбища (площадь 12.72 га)», - отметили в пресс-службе.

Акарицидные обработки зеленых зон Нижневартовска завершатся 5 июня. Все мероприятия проводятся в ночное время.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 93, комментариев: 0
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