Иномарку опрокинуло набок в ДТП в Нижневартовске

В понедельник, 22 мая, в ДТП в Нижневартовске пострадали два человека. Виновник аварии поспешил на перекрестке, что привело к столкновению с автомобилем «ГАЗ», двигающимся по встречке.

«Около 14:20 в городе Нижневартовск, 38-летний водитель, управляя «Toyota», по предварительным данным, двигаясь по регулируемому перекрестку при осуществлении маневра разворот на разрешающий (зеленый) сигнал светофора допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ». В последующем от столкновения иномарку опрокинуло набок», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП виновник происшествия и 22-летний водитель отечественного авто получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали две аварии, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.