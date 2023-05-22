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Двое рыбаков перевернулись на лодке и утонули в Нижневартовском районе

Тело пропавшего рыбака в Нижневартовском районе до сих пор не нашли

Двое рыбаков перевернулись на лодке и утонули в Нижневартовском районе
Фото: ГИМС МЧС России по Югре

В субботу, 20 мая, в Нижневартовском районе утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке. Спасатели обнаружили тело одного из них, второго − до сих не нашли, сообщили в пресс-службе ГИМС МЧС России по Югре.

«Поступило сообщение, о том, что в район Излучинской ГРЭС, Нижневартовского района 20 мая в шесть утра уехали на рыбалку двое мужчин 1964 и 1972 г.р. и до настоящего времени не выходят на связь. Со слов заявительницы, мужчины были выпившими. На место происшествия выехали оперативные службы. По прибытию установлено, что автомобиль пропавших находится на берегу, открытый, ключи в зажигании и перевернутая резиновая лодка прибита к берегу в кустах», − рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее около трассы в районе СОНТ «Индустрия» в Нижневартовске обнаружили тело 56-летнего мужчины.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 290, комментариев: 0
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