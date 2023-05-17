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В Нижневартовске реконструируют аэропорт

Реконструкция аэропорта Нижневартовска пройдет с 2023 по 2026 год

В Нижневартовске реконструируют аэропорт
Фото: группа "Аэропорт Нижневартовска" / vk.com

Аэропорт Нижневартовска ожидает реконструкция. В ходе работ, которые пройдут с 2023 по 2026 год, модернизируют терминалы внутренних и международных воздушных линий, сообщается на сайте окружного правительства.

«Проектная инициатива включает в себя мероприятия по модернизации имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса. Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства «Нижневартовскавиа» с мая 2023 года по 2026 год», - говорится в сообщении.

Ожидается, что реконструкция позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэропорта, увеличить его пассажиропоток и развитие.

Пассажиропоток аэропорта Нижневартовска составляет более 630 тыс. человек в год. Рейсы оттуда выполняют «Аэрофлот», Utair, «Азимут» и другие крупные компании-перевозчики.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 110, комментариев: 0
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