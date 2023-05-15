В ХМАО задержали браконьера, который выловил почти 300 рыб

В Нижневартовском районе полицейские задержали браконьера. 54-летний мужчина плыл по реке Савкино на лодке. При осмотре судна стражи порядка обнаружили 291 рыбу различных пород: плотву, окунь, ерш, щуку, язь, карась.

Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 155 тыс. рублей. Задержанный пояснил, что поймал рыбу с помощью запрещенного орудия лова – сети.

В отношении вартовчанина возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.