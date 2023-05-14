Власти Нижневартовска объяснили запах гари и смог в городе

Запах гари и смог появились в Нижневартовске из-за пожаров в соседних регионах, а также из-за возгорания на территории острова Чехлоней Нижневартовского района. На территории самого Нижневартовска возгораний нет, заверили в пресс-службе администрации города.

«По информации МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГОиЧС», лесных пожаров в границах Нижневартовска не зафиксировано. Причина наблюдавшихся накануне дымки и смога - сложная пожароопасная обстановка в соседних регионах и возгорание на территории острова Чехлоней Нижневартовского района», - говорится в сообщении.

Уточняется, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Усугублять неприятные ощущения может направление ветра.

При очередном появлении смога и запаха гари рекомендуется усилить питьевой режим, по возможности не открывать окна и проводить влажную уборку. При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.

Накануне жители Нижневартовска пожаловались на смог и едкий запах гари. В ВК появились фото пожара на противоположном берегу Оби.

«Горит, весь город в дыму. Я сейчас на переправе. Похоже, на той стороне уже лес горит», — написал участник группы «Типичный краб Нижневартовск» в ВК.