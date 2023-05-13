Нефтяник из Нижневартовска собирает экспедицию для разгадки тайн Югры

Житель Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий в ХМАО собирает экспедицию на четыре миллиона рублей, чтобы раскрыть загадки округа. В частности, мужчина хочет найти следы существования снежного человека, узнать секреты горы Пирамида и каменного города. Об этом пишет URA.RU.

«В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — рассказал югорчанин.