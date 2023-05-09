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​В Нижневартовске обновили мурал с изображением ветерана ВОВ

Огромное граффити с изображением ветерана ВОВ обновили в Нижневартовске

​В Нижневартовске обновили мурал с изображением ветерана ВОВ
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске директор фестиваля уличных искусств «Мо́сты» Андрей Ольховский обновил мурал с изображением ветерана Великой Отечественной войны Павла Мерзлякова. Огромное граффити расположено на фасаде дома №81 на ул. Мира. Художник дополнил портрет надписью с краткой биографической справкой о ветеране.

«Вместе с единомышленниками Андрей подписал мурал. Работы прошли ночью, потому что необходима была световая проекция на стену», - сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

Мурал с изображением ветерана появился в Нижневартовске в 2020 году в рамках проекта «Портрет памяти». Тогда же жители района попросили дополнить портрет земляка биографической информацией.

Павел Петрович Мерзляков родился в 1924 году. Участвовал в Сталинградской битве. Награжден многими медалями. Ветеран ушел из жизни в 2019 году.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 236, комментариев: 0
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