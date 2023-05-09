16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8207   EUR  84,9073  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к переименованию зарубежных брендов?
Комментировать
0
Вы довольны качеством водопроводной воды в Сургуте?
Комментировать
0
Читаете ли вы книги?

Да, постоянно 55.7%

Да, время от времени 21.3%

Нет, перестал(а) 19.1%

Нет, и раньше не читал(а) 3.8%

Всего голосов: 183

Комментировать
0
Следует ли отменить в российских школах изучение английского языка?

Да 41.2%

Нет 57.1%

Не знаю 1.7%

Всего голосов: 177

Комментировать
0
Больше опросов

​В Нижневартовске напомнили о запрете на костры и мангалы

Власти Нижневартовска напомнили о запрете посещать городские леса

​В Нижневартовске напомнили о запрете на костры и мангалы
Фото: pixabay

Власти Нижневартовска призвали горожан не забывать о безопасности в ходе празднования 9 мая. На территории муниципалитета продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

В связи с этим запрещается:

  • выжигать сухую растительность;
  • использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне отведенных для этих целей местах;
  • разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
  • посещение городских лесов (в том числе въезд на автомобильном транспорте).

Если вы стали свидетелями фактов нарушений правил пожарной безопасности, следует незамедлительно звонить по телефонам: 101 или 112.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:58, просмотров: 180, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 1158
  2. В Сургуте под окнами двух ветеранов прошли парады 1140
  3. ​В Югре до 15 сентября отремонтируют 46 километров трасс 843
  4. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 738
  5. «Бессмертный полк» пролетит над Сургутом 477
  6. Самолеты с портретами ветеранов пролетят над Нижневартовском 394
  7. ​Парад Победы в Москве прошел без воздушной части 306
  8. ​Югорский кедр вновь поборется за звание главного дерева России 286
  9. ​В Нижневартовске напомнили о запрете на костры и мангалы 180
  10. ​В первый рабочий день недели в Югре потеплеет до +17 градусов 125
  1. ​Председатель 2530
  2. ​Содержание одной собаки в приюте в месяц – 12 тысяч рублей. Как социальная пенсия 2443
  3. Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2423
  4. В тапках — в автобус? 2375
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-9 мая? // АФИША 2218
  6. ​В Югре осудили экс-полицейскую за мошенничество с пенсией 2178
  7. Уличное освещение в Сургуте планируют модернизировать по концессии 2073
  8. ​В ХМАО погиб мужчина, который ремонтировал грузовик на обочине дороги 2064
  9. ​Умер модельер Валентин Юдашкин 2050
  10. МЧС отменили конкурс красоты в ХМАО из-за гневных комментариев 2012
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8100
  2. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6113
  3. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 5831
  4. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 5242
  5. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5118
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 4799
  7. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 4795
  8. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 4791
  9. Эх, жизнь река… 4164
  10. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 3825

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика