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Самолеты с портретами ветеранов пролетят над Нижневартовском

«Бессмертный полк в небе Югры» пролетит над Нижневартовском

Самолеты с портретами ветеранов пролетят над Нижневартовском
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовск прибыла пилотажная группа «Барсы», которая проводит акцию в честь Дня Победы «Бессмертный полк в небе Югры». Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

«Вартовчане и гости города смогут увидеть полет «Барсов» в районе набережной в 12 часов 30 минут (время может корректироваться)», - говорится в сообщении.

Над Нижневартовском пролетят самолеты, на фюзеляжах которых размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Всего на самолетах разместили около 1400 портретов ветеранов. Участие в акции примет губернатор Югры Наталья Комарова, отмечают региональные СМИ.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 319, комментариев: 0
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