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​Почти 14 тысяч вартовчан проголосовали за объекты благоустройства

В Нижневартовске 14 тысяч человек приняли участие в голосовании о благоустройстве

​Почти 14 тысяч вартовчан проголосовали за объекты благоустройства
Фото gosuslugi.ru

Почти 14 тысяч жителей Нижневартовска приняли участие в голосовании о благоустройстве, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В столице Самотлора выбор стоит между двумя проектами – проспект Победы и общественная территория в 26-м квартале.

Напомним, что голосование проходит на платформе 86.gorodsreda.ru. На сайте собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование в 2023 году будет проходить с 15 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 98, комментариев: 0
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