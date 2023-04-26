В Нижневартовске 14 тысяч человек приняли участие в голосовании о благоустройстве

Почти 14 тысяч жителей Нижневартовска приняли участие в голосовании о благоустройстве, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В столице Самотлора выбор стоит между двумя проектами – проспект Победы и общественная территория в 26-м квартале.

Напомним, что голосование проходит на платформе 86.gorodsreda.ru. На сайте собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование в 2023 году будет проходить с 15 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.