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Вартовчанин одержал победу на первенстве Европы по самбо

Спортсмен из Нижневартовска стал лучшим на первенстве Европы по самбо

Вартовчанин одержал победу на первенстве Европы по самбо
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Андрей Аюбов из Нижневартовска одержал победу на первенстве Европы по самбо. Он выступил в категории до 98 кг и уверенно провел три поединка, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Национальную сборную представил атлет из Нижневартовска Андрей Аюбов. Он уверенно провел все поединки, а в финале поборолся с израильтянином Итаем Пашински. Югорчанин из главной схватки вышел победителем», - говорится в сообщении.

Первенство Европы по самбо проходит в Израиле. Там собрались лучшие спортсмены со всего континента.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 134, комментариев: 0
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