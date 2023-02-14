Почти полторы тысячи жителей Нижневартовска поучаствовали в «Лыжне России»

Почти 1,5 тысячи любителей и профессионалов приняли участие в «Лыжне России», которая прошла в Нижневартовске 11 февраля.

«В программе физкультурного мероприятия состоялись спортивные забеги на на дистанцию 4000 метров и 8000 метров. Все участники мероприятия в качестве сувенира получили стилизованные шапки спортсменов», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что сейчас лыжники готовятся к следующему массовому забегу. 11 марта в Нижневартовске пройдет Кубок главы города по лыжным гонкам «Лыжня для всех».