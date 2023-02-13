Актер Сергей Безруков представит в Нижневартовске спецпрограмму «Большого детского фестиваля»

Актер Сергей Безруков представит в Нижневартовске специальную программу «ЭХО Большого детского фестиваля». Мероприятия пройдут с 18 по 23 марта, сообщает пресс-служба правительства округа в своем телеграм-канале.

«Во время фестиваля покажут спектакли, художественные и анимационные фильмы. Помимо насыщенной кино-театральной афиши, будут также проведены мастер-классы и тренинги для детей», - говорится в сообщении.

Мероприятия состоятся в Нижневартовском театре юного зрителя, Городском драматическом театре, Дворце искусств и городских библиотеках.

Большой детский фестиваль проводится в Москве пять лет. Региональная программа появилась два года назад и прошла в Калининграде, Архангельской, Тверской и Челябинской области. Теперь на очереди – Нижневартовск.