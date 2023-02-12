Похоронщики в Нижневартовске переодевали умершего и попали на видео

В соцсетях Нижневартовска распространяют скандальное видео — на нем похоронщики переодевают покойника в открытой машине на улице в центре города. «Причина этому – ритуальщики выиграли тендер по транспортировке тел за 1 копейку и теперь не справляются с потоком клиентов. Местная контора согласилась на такую стоимость ради доступа к базе данных умерших», — сопроводил видеозапись комментарием телеграм-канал Mash, а портал 86.ru выяснил, что на записи — сотрудники фирмы «НП-Глобал», которые действительно заключили контракт на одну копейку. По данным все того же Mash, работники этой фирмы действительно прибывают к родственникам умерших первыми, обгоняя всех конкурентов, и зарабатывают на каждом покойнике порядка ста тысяч рублей.

В похоронной компании «Единый центр ритуальных услуг», которую в видео упоминает автор ролика, отмечают, что в ролике фигурирует их сотрудник, однако он не переодевает умершего — действительно, самого процесса как такового не показано: «В ролике сняли момент, как наш сотрудник поправляет подушечку, костюм покойного. Мы всегда так делаем после перевозки», — заявил директор фирмы Максим Назаров, отметив, что знает, кто снял скандальное видео: по его словам, это конкурент — бывший сотрудник фирмы, открывший свое похоронное бюро. «Мы уже связались с юристом, будем принимать меры по защите своей репутации», — заключил он, напомнив, что и по отношению к родным умершего автор видео поступил неэтично.