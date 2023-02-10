Учитель-педофил из Нижневартовска получил 8,5 лет строгого режима

Суд огласил приговор бывшему педагогу школы №21 из Нижневартовска. Физрук Флюр Галимов получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении учениц. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в суде Нижневартовска.

«В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Вартовчанину запрещено преподавать в школе в течение 12 лет после отбывания срока.

Напоминаем, что 17 мая 2021 года стало известно о передаче в суд уголовного дела 60-летнего учителя-педофила Флюра Галимова, в ходе расследования которого потерпевшими были признаны пять учениц обвиняемого, четырем из которых было от 15 до 17 лет, еще одной девочке 12 лет. По версии следствия преступления совершались с 2015-го по 2020 год в стенах учебного заведения.