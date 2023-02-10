16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8949   EUR  78,3223  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нижневартовский учитель физкультуры получил срок за домогательства к ученицам

Учитель-педофил из Нижневартовска получил 8,5 лет строгого режима

Нижневартовский учитель физкультуры получил срок за домогательства к ученицам
Фото: pexels

Суд огласил приговор бывшему педагогу школы №21 из Нижневартовска. Физрук Флюр Галимов получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении учениц. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в суде Нижневартовска.

«В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Вартовчанину запрещено преподавать в школе в течение 12 лет после отбывания срока.

Напоминаем, что 17 мая 2021 года стало известно о передаче в суд уголовного дела 60-летнего учителя-педофила Флюра Галимова, в ходе расследования которого потерпевшими были признаны пять учениц обвиняемого, четырем из которых было от 15 до 17 лет, еще одной девочке 12 лет. По версии следствия преступления совершались с 2015-го по 2020 год в стенах учебного заведения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:54, просмотров: 38, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC 1077
  2. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 981
  3. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 810
  4. ​Плюнул в лицо – отремонтируй фасад 795
  5. Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы 407
  6. Огурцы подорожали на 53% с начала года в России 392
  7. Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас» 385
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША 363
  9. Изменят ли длинные выходные в феврале размер зарплаты // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 353
  10. Как вернуть страсть в отношения? Ольга Герасимова // ONLINE 13 февраля 18+ 304
  1. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 2945
  2. Эпидемия рака в Югре? 2669
  3. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2627
  4. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2588
  5. Проверка на ценности 2542
  6. Пассажиров поездов «Екатеринбург-Сургут» и «Сургут-Москва» накормят горячим питанием 2415
  7. ​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте 2377
  8. ВТБ: в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70% 2281
  9. Алексей Аксарин: «Заболеваемость раком постоянно растет. С увеличением возраста повышается и риск злокачественных новообразований» 2226
  10. ​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году 2196
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8769
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6760
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4323
  4. Еще одна брешь 4061
  5. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4021
  6. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3963
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3682
  8. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3635
  9. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3550
  10. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3327

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика