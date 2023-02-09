Школьник из Нижневартовска хотел приобрести улучшения для игры у блогера, но попался на уловку мошенников

В полицию Нижневартовска обратилась женщина, которая сообщила, что ее сын перевел деньги мошенникам для улучшения игры. Сам подросток думал, что переписывается с популярным блогером. Он увидел в «Телеграме» рекламное предложения с бонусами для компьютерной игры и связался с администратором.

«В ходе общения неизвестный запросил реквизиты банковской карты матери, а также коды из смс-сообщений. Ребёнок взял карту родителя и сообщил необходимую информацию, после чего произошло списание 1 007 рублей. Под тем же предлогом, злоумышленник убедил отправить ещё и реквизиты кредитной карты, в результате на неустановленный счет было зачислено 55 800 рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Стражи порядка возбудили уголовное дело на неизвестного.

Напоминаем, что мошенники придумали новую схему с использованием QR-кодов.