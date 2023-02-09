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В Нижневартовске при столкновении Volvo и «Лады» пострадал подросток

Подросток получил травмы при столкновении Volvo и «Лады» в Нижневартовске

В Нижневартовске при столкновении Volvo и «Лады» пострадал подросток
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Ребенок пострадал в ДТП в Нижневартовске. Авария произошла вечером накануне, 8 февраля. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летняя женщина-водитель «Лады», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Volvo, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир Лады, 14-летний мальчик, получил травмы. В ведомстве подчеркнули, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 103, комментариев: 0
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