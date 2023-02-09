Подросток получил травмы при столкновении Volvo и «Лады» в Нижневартовске

Ребенок пострадал в ДТП в Нижневартовске. Авария произошла вечером накануне, 8 февраля. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летняя женщина-водитель «Лады», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Volvo, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир Лады, 14-летний мальчик, получил травмы. В ведомстве подчеркнули, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.