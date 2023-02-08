Власти Нижневартовска рассказали о ходе строительства детского сада на 320 мест в 21 микрорайоне

В 21 микрорайоне Нижневартовска продолжается строительство детсада. Завершается строительство цокольного этажа здания. Учреждение рассчитано на 320 мест и возводится в рамках нацпроекта «Образование».

Данный объект является первым в муниципалитете, который реализуется при помощи технологии BIM-моделирования (информационное моделирование зданий). Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. Сад будет состоять из трех этажей и подвального помещения. Предусмотрены групповые комнаты, раздевалки, игровые, спальни, буфет, санузлы, медицинский блок, изостудия, кабинеты для музыкальных занятий с костюмерной, компьютерный класс и другое. На территории будут размещены 16 детских площадок.

«В рамках реализации государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования» предусмотрено строительство детского сада в квартале №21. Стоимость реализации проекта составляет более 620 млн рублей… Сдать объект должны в сентябре 2023 года», – доложил во время совещания глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.