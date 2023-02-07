16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5991   EUR  76,0347  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жителей разрушенного дома в Нижневартовске освободили от платы за капремонт

Власти освободили от платы за капремонт жильцов разрушенного в Нижневартовске дома

Жителей разрушенного дома в Нижневартовске освободили от платы за капремонт
Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Власти ХМАО приняли решение освободить жителей дома в Нижневартовске, частично обрушившегося при взрыве газа, от платы за капремонт. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«Принято решение об освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6А в Нижневартовске, который пострадал в результате обрушения», - говорится сообщении.

Отмечается, что дом исключили из окружной программы капитального ремонта. Специалисты проверят счета собственников дома и, если они уже внесли платежи за капремонт, им произведут возврат средств.

Взрыв бытового газа в доме по улице Мира, 6А произошел вечером вечером 4 декабря 2022 года. В результате ЧП погибли 10 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:40, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Именитые кардиохирурги исполнили «джаз» на сердце югорчанки // ФОТО, ВИДЕО 894
  2. Пьяный водитель «собрал» пять дорогих автомобилей на дороге в Сургуте 892
  3. ​Для подсветки улицы Аэрофлотской в Сургуте разработали целый арт-проект 874
  4. ​Ханты-Мансийский НПФ начислил инвестиционный доход за 2022 год 805
  5. Вячеслав Бутусов споет для югорчан в Ханты-Мансийске 795
  6. Югорских коллекторов оштрафовали на 205 тысяч в прошлом году 749
  7. ​Бейонсе получила рекордное число премий «Грэмми» 726
  8. Более 15 тысяч килограмм вторсырья собрали школьники Югры за месяц 710
  9. «Жертв домашнего насилия удерживает страх расправы, преследования, неверие в помощь правоохранительных органов и отсутствие поддержки» 661
  10. ​Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платёжного стикера 630
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6203
  2. Лесоповал 2791
  3. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 2639
  4. Шесть человек, включая трех девушек, погибли на дорогах ХМАО за сутки 2469
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 февраля? // АФИША 2376
  6. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 2321
  7. Эпидемия рака в Югре? 2307
  8. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2245
  9. Альберт Бахтизин: «Такая огромная и богатая ресурсами территория пустовать не будет» 2228
  10. ​Будет нам наука 2180
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8550
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6203
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4057
  4. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3990
  5. Еще одна брешь 3822
  6. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 3763
  7. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3701
  8. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3364
  9. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3345
  10. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3245

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика