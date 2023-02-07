Власти освободили от платы за капремонт жильцов разрушенного в Нижневартовске дома

Власти ХМАО приняли решение освободить жителей дома в Нижневартовске, частично обрушившегося при взрыве газа, от платы за капремонт. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«Принято решение об освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6А в Нижневартовске, который пострадал в результате обрушения», - говорится сообщении.

Отмечается, что дом исключили из окружной программы капитального ремонта. Специалисты проверят счета собственников дома и, если они уже внесли платежи за капремонт, им произведут возврат средств.

Взрыв бытового газа в доме по улице Мира, 6А произошел вечером вечером 4 декабря 2022 года. В результате ЧП погибли 10 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.