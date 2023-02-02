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Доверчивая вартовчанка брала кредиты на «шубы» и отдавала деньги мошенникам

Жительница Нижневартовска перевела почти 500 тысяч кредитных рублей мошенникам

Доверчивая вартовчанка брала кредиты на «шубы» и отдавала деньги мошенникам
Фото: unsplash.com

Мошенники убедили жительницу Нижневартовска брать кредиты якобы на покупку шубы, чтобы обезопасить персональные данные. За все время общения с аферистами женщина потеряла 462 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

«Женщине позвонили неизвестные и рассказали, что банковские работники продали мошенникам ее персональные данные, в связи с чем на нее пытаются оформить кредит. Чтобы не дать обманщикам шанса, неизвестные предложили вартовчанке сходить в банк и под предлогом сохранения денежных средств оформить кредитную карту с лимитом до 100 000 рублей. Доверяя звонившим, горожанка, указала в банковском бланке цель кредита – «покупка шубы» и получила требуемую сумму, которую перевела на чужой счет», – добавили в ведомстве.

Отметим, что именно мошенники порекомендовали вартовчанке не рассказывать сотрудникам банка о том, для чего ей понадобились деньги на самом деле.

Однако история на этом не закончилась: через несколько дней пострадавшая вновь взяла кредит для покупки шубы на 170 тысяч рублей. А после по указанию неизвестных ходила по разным банкам и микрофинансовым организациям, где набрала займов на 292 тысячи рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


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Сегодня в 10:33, просмотров: 110, комментариев: 0
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