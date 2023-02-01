Фестиваль «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске с 9 по 12 июня

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске с 9 по 12 июня и станет 46-м по счету. Сейчас формируется программа предстоящих мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«Традиционно открытие фестиваля «Самотлорские ночи» состоится на Центральном стадионе. В 2023 году планируется возродить проект «Славянские узоры», посвященный русской культуре. Фольклорные коллективы различных учреждений культуры города представят свое творчество», - говорится в сообщении.

Праздник Сабантуй в этом году состоится на площади Нефтяников. Гостей традиционно ждут национальные музыкальные номера и борьба «Курэш».

В мэрии пообещали, что в программу мероприятий главного летнего фестиваля включат события, полюбившиеся вартовчанам. Многие из них появились по предложениям самих жителей.