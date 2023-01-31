Utair запустил новый рейс из Нижневартовска в Екатеринбург

Авиакомпания Utair ввела новый рейс из Нижневартовска в Екатеринбург. Полеты выполняются по средам и воскресеньям, сообщается на сайте авиакомпании.

Вылет из Нижневартовска запланирован на 08:50, из Екатеринбурга — на 12:20. Время в пути — 2 часа 30 минут. Стоимость билета — от 3985 ₽.

«Этой зимой мы на 20% увеличили число авиамаршрутов в Ханты-Мансийском автономном округе. И сейчас самолеты Utair летают в Екатеринбург из 5 городов Югры: Нижневартовска, Нягани, Сургута, Урая и Ханты-Мансийска», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее сообщалось, что 30 января у самолета авиакомпании Utair, следующего по маршруту «Москва (Внуково) – Сургут», обнаружили неполадки с закрылками перед посадкой в аэропорту Сургута.