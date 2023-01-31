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Житель Югры получил 12 лет колонии за поджог военкомата

Поджигатель нижневартовского военкомата осужден по статье «Террористический акт»

Житель Югры получил 12 лет колонии за поджог военкомата
Фото: ru.freepik.com

Югорчанина, который совершил поджог военкомата в Нижневартовске, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Мужчине вменили статью «Террористический акт». Отметим, что это первый подобный опыт на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тысяч рублей», – передает слова судьи корреспондент издания.

Первые три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, уточнил судья.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 142, комментариев: 0
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