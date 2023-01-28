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В Нижневартовске построят несколько участков дорог общей протяженностью более трех километров

Новые участки дорог позволят развить три квартала в Нижневартовске

В Нижневартовске построят несколько участков дорог общей протяженностью более трех километров

В Нижневартовске ведется строительство нескольких участков дорог – на Восточном проезде, на улицах Северной, Фармана Салманова. Это позволит не только разгрузить уже существующие магистрали, а также развивать новые кварталы №40, 41 и 42. Общая протяженность дорог составит больше трех километров.

«Протяженность улицы Фармана Салманова составляет 1,2 км. В настоящее время подрядчик выполнил работы по выторфовке, переустройству инженерных сетей, прокладке ливневой канализации, устройству земляного полотна, установке бордюров и системы электроосвещения, укладке щебеночного основания и трех слоев асфальта на участке между улицами Мира и Ленина. Весной, как только позволит погода, приступят к устройству парковок, тротуаров, велодорожки, озеленению. Открыть участок дороги планируется в октябре текущего года. Улица Фармана Салманова и участок улицы Северной станут дублером улицы Ханты-Мансийской. Со временем новые участки автомагистралей разгрузят восточную часть города и придадут импульс строительству новых микрорайонов», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Сейчас ведется поиск подрядчика, который займется строительством сетей водоснабжения для обеспечения коммунальных потребностей инфраструктуры Восточного планировочного района. Работа будет проводиться в несколько этапов (до 2024 года).


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Сегодня в 12:39, просмотров: 63, комментариев: 0
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