Молодая жительница Нижневартовска повелась на уловки интернет-целительницы

Молодая вартовчанка хотела вылечить маму и обратилась к некой целительнице в соцсетях. По информации из профиля, ворожея якобы предоставляет услуги в сфере «белой магии».

Волшебница убедила девушку в том, что с ее матери необходимо снять проклятие и провести ритуал по откупу от мертвеца. Аферистка потребовала приобрести у нее 120 свечей и оплатить «очищающий ритуал» в размере 60560 рублей.

«Поверив собеседнице, горожанка перечислила на ее счет требуемые сумму, однако результата так и не дождалась, а экстрасенс перестала выходить на связь. Осознав обман, югорчанка обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело», – рассказали в УМВД ХМАО.