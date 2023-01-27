Клуб юных кинологов «Хочу собаку» откроется в Нижневартовске

В Нижневартовске откроется клуб юных кинологов «Хочу собаку». Занятия организуют ДК «Октябрь» и кинолог, педагог дополнительного образования, владелица 3 собак Оксана Криклина.

«В клубе ребята приобретут практические навыки дрессировки, узнают секреты воспитания четвероногих друзей, научатся разбираться в породах. Самое главное — на собственном опыте поймут значение истины — “мы в ответе за тех, кого приручили”» , - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Записаться в клуб могут дети от 7 до 18 лет. Иметь при этом собаку необязательно. Подробности и условия зачисления можно узнать по телефону: +7 (3466) 57-50-51.