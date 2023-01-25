16+
Логотип Сиапресс
USD  68,7529   EUR  74,6948  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Семейную пару из Нижневартовска задержали за распространение 27 закладок с синтетикой

В Нижневартовске поймали семейную пару на распространение закладок с синтетикой

Семейную пару из Нижневартовска задержали за распространение 27 закладок с синтетикой
Фото: УМВД Югры

Полицейские Нижневартовска задержали семейную пару за распространение 27 свертков с синтетическим веществом на территории города. 38-летний мужчина и 31-летняя женщина приехали из Иркутской области с целью заработать легкие деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

«Согласно химико-токсикологическому исследованию в свертках находилось производное N-метилэфедрона общей массой более 67 граммов. Кроме того, в съемной квартире фигурантов полицейские обнаружили 2 пакетика с остатками аналогичного наркотика, моток фольги, весы, упаковочный материал и другие материалы для фасовки закладок», – отметили в ведомстве.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Семейная пара заключена под стражу.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:02, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В сургутской «Школе 21» уже хотят учиться более 1 400 человек из восьми регионов России 871
  2. Utair открыла 15 новых маршрутов из Югры 670
  3. ​Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута примет первых прихожан уже весной 665
  4. Когда при продаже имущества не нужно платить НДФЛ? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 599
  5. Декларации российских депутатов перестанут публиковаться с этого года 595
  6. Тюменские аграрии готовы поставлять семена в другие регионы 589
  7. Суд отправил югорскую компанию сажать деревья вместо срубленных 583
  8. ​Интересно, сколько россиян внезапно захочет до 1 марта прокатиться по автобанам Грузии и хайвеям Казахстана 577
  9. ​За год в Тюменскую область переехали 150 соотечественников и членов их семей 570
  10. Куда повернул, туда и вышло 557
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7713
  2. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2826
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2746
  4. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2545
  5. ​Прощание с Мимино 2444
  6. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2226
  7. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 2030
  8. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2007
  9. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 2004
  10. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 1999
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7713
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5114
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4360
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4326
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4232
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4177
  7. ​«Государственный человек» 4122
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4035
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3659
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3591

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика