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Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов из Нижневартовска в Сочи

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает рейсы из Нижневартовска в Сочи

Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов из Нижневартовска в Сочи
Фото: unsplash.com

Авиакомпания Nordwind Airlines открыла продажу билетов из Нижневартовска в Сочи. Доставлять северян в южный город перевозчик начнет в мае, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

  • с 28 мая по воскресеньям, вылет из Нижневартовска в 4 часа 50 минут;
  • с 31 мая по средам, вылет в 9 часов 30 минут;
  • с 1 июня по четвергам, вылет в 4 часа 50 минут (рейс будет выполняться совместно с авиакомпанией «Икар»).

«В пути пассажиры проведут около пяти часов. Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте Nordwind Airlines, а также в авиакассах города», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что продажу билетов из Нижневартовска в Сочи на летний период открыл Utair. Рейсы на этом маршруте начнут выполняться со 2 июня.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 141, комментариев: 0
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