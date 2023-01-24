Предприниматели Нижневартовска подготовили скидки для городских студентов

В Нижневартовске в рамках «Студенческой недели», которая стартовала накануне и продлится до 29 января, представители предпринимательского сообщества делают студентам скидку на свои товары и услуги. Об этом сообщает департамент экономического развития администрации города.

Чтобы получить скидку, необходимо предъявить студенческий билет в заведениях-участниках акции. Среди них: кинотеатры, боулинг, кафе и кофейни, пекарни и представители фитнес-индустрии.

Акция приурочена к Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Посмотреть список участников акции можно здесь.