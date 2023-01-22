На конфликт школьников в компьютерном клубе обратили внимание в мэрии Нижневартовска

В одном из компьютерных клубов Нижневартовска произошла потасовка между 16-летними подростками. Видео инцидента распространилось в соцсетях. На видеоролике школьники также оскорбляли друга друга нецензурными словами с акцентом на национальность. В администрации города сочли нужным разобраться в инциденте.

«Конфликт носит бытовой характер, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Представители городского Координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей и религиозных объединений, проводят работу с участниками и их семьями», – отметили в городской мэрии.

Напомним, ранее в Нижневартовске произошел конфликт в новогоднюю ночь, в котором избили 17-летнего подростка на улице.