Три участка дорог отремонтируют в Нижневартовске в 2023 году

В Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют три участки дороги в городе. Контракты с подрядчиками заключены лишь по двум из них. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«При обновлении дорожного полотна подрядчикам рекомендовано использовать новые технологии – применение геосетки, ЩМА, битумно-полимерная стыковочная лента, нанесение разметки пластичными материалами, тактильная плитка», – отметили в городской мэрии.

Дорожные ремонтные работы затронут следующие улицы: Мира (от улицы Чапаева до улицы Дзержинского, и от Дзержинского до улицы Нефтяников); Интернациональная (от улицы Северной до АГЗС «МИВ»).