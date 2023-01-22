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В Нижневартовске отремонтируют три дороги в 2023 году

Три участка дорог отремонтируют в Нижневартовске в 2023 году

В Нижневартовске отремонтируют три дороги в 2023 году
Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют три участки дороги в городе. Контракты с подрядчиками заключены лишь по двум из них. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«При обновлении дорожного полотна подрядчикам рекомендовано использовать новые технологии – применение геосетки, ЩМА, битумно-полимерная стыковочная лента, нанесение разметки пластичными материалами, тактильная плитка», – отметили в городской мэрии.

Дорожные ремонтные работы затронут следующие улицы: Мира (от улицы Чапаева до улицы Дзержинского, и от Дзержинского до улицы Нефтяников); Интернациональная (от улицы Северной до АГЗС «МИВ»).


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Сегодня в 12:05, просмотров: 131, комментариев: 0
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