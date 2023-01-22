Лжеминер из Югры ранее пытался захватить банк в Москве и требовал привезти Ольгу Бузову

Лжеминер, который сообщил о минировании трех торговых центров Нижневартовска, оказался Алексей Барышников. Весной 2020 года мужчина захватил заложников в офисе одного из банков в Москве и требовал привезти ему певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Да, подтверждаю, что это Алексей Барышников. По ХМАО по нему только две судимости: в 2014 году за угон и в 2019 году за грабеж. Он принудительное лечение завершил в марте 2022 года и был поставлен на учет в психоневрологический диспансер в Нижневартовске. Как он объяснил на допросе по лжеминированию, сделал он это ради того, чтобы посмеяться, ради шутки», – рассказал собеседник информационного агентства.

Как сообщили в УМВД Югры, 19 января злоумышленник четыре раза звонил в экстренные службы и сообщал о минировании в трех крупных торговых центрах Нижневартовска. При проверке правоохранители не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан. На лжеминера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».