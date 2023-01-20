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В Нижневартовске задержали лжеминера трех торговых центров

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который сообщил о минировании трех торговых центров

В Нижневартовске задержали лжеминера трех торговых центров
Фото: скрин из видео УМВД Югры

В Нижневартовске полицейские задержали лжеминера, который сообщил о минировании трех торговых центров. Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«19 января на телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска поступило 4 сообщения от неизвестного о якобы существующей угрозе зданиям нескольких торговых центров города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам полицейские установили личность звонившего»,

Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 58, комментариев: 0
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