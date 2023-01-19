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Подрядчик начал строительство нового биатлонного центра в Нижневартовске

В Нижневартовске стартовало строительство биатлонного центра

Подрядчик начал строительство нового биатлонного центра в Нижневартовске

В Нижневартовске появится собственный биатлонный центр на территории СОК «Радуга». Подрядчик уже приступил к работам. Отметим, что объект возводят на средства города и ПАО «НК «Роснефть» в рамках социального соглашения о сотрудничестве с правительством Югры.

«Наш город – кузница известных российских и мировых чемпионов-лыжников. Среди них: Никита Поршнев, Ксения Довгая, Анастасия Поршнева, Алексей Вагин, Константин Живодеров, Семен Сучилов, Петр Пащенко, Екатерина Носкова и другие. Строительство центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе – закономерно», – отметил депутат Думы города Павел Лариков.

Площадка станет базой для подготовки спортсменов на еще более профессиональном уровне, а также проведения различных соревнований. Кроме того, это будет способствовать развитию массового спорта. Сейчас в отделениях «Лыжи» и «Биатлон» ежегодно занимаются около 400 вартовчан.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 140, комментариев: 0
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