Туберкулез выявили у ребенка в детском саду Нижневартовска

В Нижневартовске у воспитанника детского сада № 67 диагностировали пассивную форму туберкулеза. Вспышки заболевания в учреждении нет, подчеркивает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. Вспышки заболевания в детском саду нет», - говорится в сообщении.

Дети, которые контактировали с больным ребенком, пройдут медосмотр. В четверг в садике состоится собрание с родителями воспитанников.