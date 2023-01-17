Все пострадавшие от взрыва газа в Нижневартовске получили муниципальное жилье

Нижневартовский дом на Мира, 6А, который пострадал от взрыва газа в декабре прошлого года, снесут не скоро. По информации мэрии города, на данный момент подрядная организация должна создать проект. Его разработка, включая госэкспертизу, займет два-три месяца.

«Сейчас необходимо завершить вывоз вещей из квартир. Как рассказали в отделе транспорта и связи департамента ЖКХ, по данным на 16 января выполнено 66 заявок на перевозку вещей из 51 квартиры. Вещи также перевозят на выделенный муниципалитетом склад. Всем нуждавшимся муниципалитет оперативно предоставил жилье из маневренного фонда (38 квартир), а также возможность остановиться в гостинице», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

По словам мэра Дмитрия Кощенко, власти Нижневартовска нацелены на скорейшее предоставление пострадавшим вартовчанам постоянного жилья. Сейчас специалисты занимаются оценкой квартир в разрушенном доме.